Almeida contesta a Ortega Smith que sus políticas son "las achatarradas" y que "no le quieren ni en su partido"

Archivo - El portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, que "lo que están achatarradas son las políticas y los argumentarios de Vox" y que tiene que "subir los decibelios" porque "no le quieren ni en su partido".

Ortega Smith tachaba ayer de "oportunista" al alcalde tras el anuncio de la moratoria a los vehículos empadronados sin etiqueta y anunció que llevará al próximo Pleno una iniciativa para que se indemnice a aquellos madrileños que achatarraron sus coches antes de conocer que se iba a conceder una nueva moratoria.

Ante esto, el alcalde se ha preguntado desde el Palacio de Cibeles "por qué no lo pidió el año pasado", cuando también se decretó otra moratoria, para recordar al líder municipal de Vox que "los que achatarran tienen subvención del Ayuntamiento de Madrid para la renovación de los vehículos" y que "sólo en renovación de flotas han destinado 100 millones de euros a lo largo de los últimos años en subvenciones".

Almeida ha justificado la "lógica" de la decisión. "Cuando saltó esta medida estábamos en una situación crítica desde el punto de vista de calidad del aire, en los peores datos, amenazados por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la normativa nos obligaba a adoptar medidas", ha recordado.

NI "TALIBANES DE LA IZQUIERDA" NI INMOVILISTAS A SU DERECHA

"Ni somos los talibanes de la izquierda, ni somos los que no quieren hacer nada a nuestra derecha", ha contestado el alcalde sobre la moratoria a los vehículos empadronados en Madrid sin etiqueta.

Martínez-Almeida ha justificado que una circulación de sin etiqueta de unos aproximadamente 15.000 vehículos sobre un total de unos 4,8 millones aproximadamente en la ciudad de Madrid y teniendo en cuenta los datos de calidad del aire, " permiten tomar esta medida" en forma de moratoria. "Porque nuestra sostenibilidad es ambiental, económica y social", ha remarcado.

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN PORQUE NO SON "DOCTRINARIOS"

Cree el primer edil que "esto es muy difícil explicárselo a aquellos que quieren sacrificar la economía o a aquellos que dicen que no hay que hacer absolutamente nada". Desde el equipo de Gobierno abogan por "tomar medidas necesarias que permitan tener los mejores datos de calidad del aire y, al mismo tiempo, tener la capacidad de adaptación".

"Y nosotros tenemos que decirle a los madrileños que no somos doctrinarios en nuestros planteamientos, que si han cambiado las circunstancias podemos cambiar también las decisiones. Lo hicimos el año pasado y lo hemos hecho este", ha explicado.

Después de ser acusado de populista por Ortega Smith, Almeida ha tirado de ironía para asegurar que se alegra porque al menos ya no le llama "terrorista, como hizo hace tres semanas, precisamente por sostener esta medida" en relación a la sostenibilidad ambiental.

"Javier Ortega Smith tiene un problema, que no le quieren ni en su partido ni en la ciudad y tiene que elevar constantemente los decibelios. Hace tres semanas me dijo que era terrorista y ahora adoptamos la medida de la moratoria y me dice que soy oportunista. Y yo le digo a los madrileños que estoy en el mismo sitio, que si hay que adoptar medidas, adoptamos medidas, si hay que tomar decisiones distintas porque las circunstancias han cambiado, nosotros tomaremos decisiones distintas", ha manifestado.

Cree que con el anuncio de la moratoria han pillado a Ortega "con el pie cambiado", algo especialmente grave para el portavoz de Vox porque "no sabe cambiar de posición en función de las circunstancias".