Almeida cree que 30 rodajes en 6 meses en Los Jerónimos son muchos y dicta "ser cuidadosos" con las autorizaciones

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MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que una treintena de rodajes en seis meses en el barrio de Los Jerónimos (Retiro) son muchos y por eso ha dictado instrucciones, tanto al área de Urbanismo como a la Madrid Film Office, que sean "cuidadosos" con las autorizaciones.

Desde Serrería Belga, el primer edil ha informado de que ante las quejas de la vecindad solicitó los datos de ocupación por rodaje y le facilitaron que en los últimos seis meses se solicitaron 50 peticiones y se autorizaron 30. "Me parecen muchas y más en un barrio que no grande", ha trasladado.

"Y por eso he dado la instrucción a los responsables, en este caso a Madrid Film Office y al área de Medio Ambiente, para que sean muy cuidadosos en la concesión de permisos de rodaje en el barrio Los Jerónimos", ha explicado.

El objetivo es "preservar la calidad de vida y el bienestar de los vecinos del barrio de Los Jerónimos", teniendo en cuenta además que "hay otras localizaciones en Madrid que también merecen muy mucho la pena para ser rodadas y formar parte ya sea de anuncios, ya sea de películas o ya sea de documentales".