Almeida cree como Catalá que la izquierda tiene una "posición cateta" por sus comparaciones de la mascletà

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha compartido este viernes con su homóloga en Valencia, María José Catalá, que los partidos de izquierda tienen una "posición cateta" tras sus comparaciones de la mascletà con "una montaña de petardos".

Así lo ha expresado este viernes ante los medios de comunicación desde el homenaje a Pepe Domingo Castaño, después de que ayer Catalá criticara la postura "un poco cateta" e "indocumentada" tanto de la izquierda madrileña como de la valenciana en contra de la mascletá que tiene previsto celebrar el Ayuntamiento de Madrid este domingo.

"La alcaldesa dijo que era una posición cateta, y yo estoy de acuerdo en que es una posición cateta la de todos aquellos que critican esto diciendo que es una montaña de petardos, porque es la expresión literal que utilizó Rita Maestre", ha reprochado Almeida, quien ha subrayado que se trata de un acontecimiento que es Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Así, ha aseverado que Madrid es una "ciudad acogedora por excelencia, abierta a cualquier tipo de manifestación cultural". "Estamos dispuestos a que venga y que se pueda celebrar el domingo que viene, por tanto si usted me pregunta si la expresión una montaña de petardos referida a la mascletá es cateto, me parece cateto y me parece ofensivo hacia Valencia y hacia las tradiciones de Valencia ", ha expresado. Por ello, el regidor de la capital ha cargado contra la izquierda "del siempre no" que hay en Madrid.

Antes de que el juzgado traslade su decisión sobre la celebración de la mascletà en Puente del Rey, en Madrid Río, ha insistido en que se han presentado todos los informes necesarios y confía en que finalmente lo autorizara. "Yo ánimo desde luego a todos a que se acerquen el domingo al Puente del Rey, a que puedan disfrutar de un espectáculo maravilloso propio de la cultura española, propio de la cultura valenciana", ha asegurado.

MAROTO "NI COME, NI DEJA COMER", CRITICA ALMEIDA

Posteriormente, se ha referido también a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, tras confirmar que no irá a esta celebración. "Ni comen ni dejan comer. Según ellos, no se les invita y cuando se les invita no vienen, que se decida Reyes Maroto. La verdad es que es muy difícil que los madrileños puedan saber qué papel tiene Reyes Maroto en el Ayuntamiento", ha aseverado.

El alcalde ha insistido en que, igual que pasaba con los árboles, no hay pirotecnia "de izquierdas ni de derechas" y ha hecho alusión también a ese espectáculo pirotécnico que se llevó a cabo en el mandato de Manuela Carmena sobre el Puente de Toledo.

¿Qué pasa, que los fuegos artificiales de la izquierda se pueden montar sobre el Puente de Toledo, que es bien de interés cultural, pero los fuegos artificiales de un Gobierno del Partido Popular no?", se ha preguntado.