Almeida cree que el decreto-ley por la guerra de Irán será "light", con "medidas cosméticas" y mucha "homilía"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a su llegada a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el decreto-ley por la guerra de Irán, previsto para el consejo de ministros extraordinario de este viernes, será "light", con "tres medidas cosméticas" e incorporará en su presentación mucha "homilía" y mucho "sermón" para decir "lo malos" que son los que no piensan como ellos para "tirar p'alante sin presupuestos".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Vicálvaro, Almeida ha asegurado que no sabe nada del decreto porque el Gobierno "no pregunta a los ayuntamientos, como si no tuvieran capacidad de poder opinar". "Parece que si están a bofetadas esta semana entre los partidos que conforman el gobierno de coalición, pues difícil va a ser que nos consulten a los demás", ha ironizado.

Cree Almeida que el decreto será "bastante light", "Ya en Ucrania tuvieron siete reales decretos, es decir, a ver si mañana, como se suele decir, la montaña lo que hace es parir un ratón porque tiene toda la pinta de que esto va a ser así".

Tampoco entiende el motivo de un consejo extraordinario este viernes cuando tienen el ordinario el martes siguiente. "Lo que sí tenemos garantizado mañana es la homilía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su sermón y su 'no a la guerra'", ha vaticinado.

"Esta es la España en la que vivimos hoy en día, la de los fuegos artificiales, la de las cortinas de humo y el 'mañana tengo una comparecencia porque en Castilla y León me ha salido muy bien lo del no a la guerra'. No tengo dudas de que esto es lo que va a suceder mañana", ha concluido.