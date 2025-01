Almeida cree que Maestre tendrá que retractarse si Errejón es absuelto y afirma que la actuación del juez es "adecuada"

El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón ofrece declaraciones a los medios tras declarar en los juzgados de Plaza de Castilla

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que si el exportavoz de Sumar y quien fuera líder de Más País Íñigo Errejón es finalmente absuelto en el caso que se está juzgando por presunta violencia sexual quien tendrá que retractarse es la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, por "haberle llamado degenerado y adjetivos de estas características", para trasladar su opinión de que la actuación del juez es la "adecuada", basándose en su experiencia como abogado.

Desde la Nave de Villaverde, donde ha dado la bienvenida a los 209 agentes de la Policía Municipal, Almeida ha señalado a Maestre porque será ella "la que tenga que explicarle a los madrileños, si la sentencia fuera finalmente absolutoria, por qué le calificó de esa manera y en qué condición, si penal o personal".

"Yo no me tengo que retractar, la que tiene que dar explicaciones es Rita Maestre", ha insistido Almeida, que ha vuelto a preguntar a Maestre "desde cuándo sabía las conductas inapropiadas de Íñigo Errejón y por qué le calificó de esa manera si es que luego no hay reproche penal".

"LA ACTUACIÓN DEL JUEZ ME PARECE ADECUADA"

El alcalde no ha querido pronunciarse sobre las preguntas formuladas por el juez a la actriz Elisa Mouliaá porque "no es conveniente" con una causa abierta pero sí que ha aportado con su experiencia como abogado que "los interrogatorios en procesos penales son difícilmente comprensibles muchas veces desde el punto de vista de los ciudadanos, pero son necesarios para averiguar la verdad penal".

"Es cierto que puede parecer al ciudadano de a pie que determinadas preguntas son incómodas o impertinentes, pero hay que situarlas en el contexto en el que se producen esas preguntas, en el de un proceso penal donde hay que averiguar una verdad que es la que permitirá determinar si una persona ha cometido un delito y, por tanto, si tiene que ir a la cárcel", ha argumentado.

Desde el punto de vista jurídico penal, a él la actuación del juez Adolfo Carretero le "parece que es la adecuada", sin perjuicio de que "ahí fuera puedan parecer un tanto impertinentes las preguntas", para insistir en la necesidad de enmarcar en el contexto en el que se producen los interrogatorios que se han publicado en prensa.