Almeida cree que Maroto "no se cansa de hacer el ridículo" al decir que las ayudas de natalidad "presionan" a mujeres

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Madrid y Portavoz del Grupo, Reyes Maroto, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de octubre de 2025, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, "no se cansa de hacer el ridículo" y que "superó su cuota" con su afirmación de que las ayudas económicas contempladas en el Plan de natalidad buscan "presionar institucionalmente" a las mujeres.

El primer edil ha preguntado si también ejercen "presión" comunidades como Asturias o Navarra con sus ayudas por nacimiento. "¿Cómo puede decir que las ayudas a la natalidad son presión institucional para que las mujeres no aborten?", ha criticado.

Así lo ha expresado en el Pleno de Cibeles celebrado este martes, donde la socialista instaba a Almeida a aclarar si las mujeres madrileñas se tienen que ir "a otro lado a abortar", tal y como ha manifestado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durante su exposición, Maroto ha insistido que Almeida trata de "confundir" con "argumentos vacíos" y que su Gobierno trata de "presionar institucionalmente" a las mujeres y condicionar su decisión de abortar con las ayudas económicas de su Plan de natalidad. "Esto es tutelar y desconfiar de la capacidad de decidir de las mujeres", ha subrayado, al tiempo que ha cargado contra el PP por "poner obstáculos" para abortar en la sanidad pública.

"El rechazo del PP al derecho al aborto es tan profundo que en Madrid siguen poniendo obstáculos para ejercerlo en la sanidad pública. Los datos lo confirman. Más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas", ha explicado la portavoz socialista, quien ha pedido a Almeida "no compararse" con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Al hilo, Maroto ha trasladado que a un "hipócrita" PP que solo "les gusta" el aborto y la libertad de las mujeres cuando puede "hacer negocio con ello". En este sentido, ha mostrado un documento en el que, según ha explicado, reciben las madrileñas "en uno de los momentos más íntimos y difíciles de su vida" y en el que se desglosa "céntimo a céntimo" la factura que convierte "un derecho en un castigo emocional".

"Esto es lo que nos trae el Partido Popular a esta comunidad. Un modelo que limita la libertad, un modelo que intimida la intimidad, un modelo que retrocede en los derechos que han costado años conquistar. Hoy, señor Almeida, las mujeres madrileñas esperan su compromiso con la defensa de la libertad y la dignidad. O por el contrario, puede seguir siendo cómplice de quienes quieren devolvernos al pasado. Piénseselo bien porque las mujeres madrileñas no lo van a olvidar", ha recalcado.