Almeida cree que Maroto "ha perdido el norte" y le anima a hablar de Aldama y no de Mazón

"No voy a aceptar a que Mazón lo juzgue el que no estaba en España y el que salió huyendo de Paiporta", critica a Sánchez

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, "ha perdido el norte" y le ha animado a hablar del comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, y no del presidente valenciano, Carlos Mazón.

Maroto ha criticado al alcalde por "seguir siendo aliado" de Mazón, para asegurar que al regidor "no le importa la verdad". "Como no puede hablar de Madrid y como no puede hablar de sí misma decide que tiene que hablar de Valencia y de Carlos Mazón pero yo le animaría que, ya que quiere hablar, que hable de Aldama y que no mienta a los madrileños", ha replicado el primer edil desde la presentación de los Premios Laureus.

Almeida ha vuelto a afear a Maroto que no hablara en la comisión de investigación del Senado, para dirigirse a la socialista y espetarle que él no va "a ceder al relato de la izquierda, al relato del gobierno de Pedro Sánchez" porque "Carlos Mazón ha asumido responsabilidades pero quien estaba en la India, quien estaba en Bruselas, quien estaba en Colombia, quien estaba en Brasil", los mandos del Gobierno, "no han sido capaces de pisar Valencia".

Martínez-Almeida ha insistido en que Mazón "está liderando la reconstrucción, asume responsabilidades y quien va a juzgarle son los valencianos". "Lo que yo no voy a aceptar es que a Carlos Mazón lo juzgue el que no estaba en España y el que salió huyendo de Paiporta", ha remarcado, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.