Almeida cree que es "más importante que nunca" celebrar la Constitución, "punto de encuentro" de todos los españoles

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este viernes que es "más importante que nunca" celebrar la Constitución, que se conmemora el próximo 6 de diciembre, "punto de encuentro" de todos los españoles.

"Que haya personas que no quieran celebrar la Constitución no quiere decir que la inmensa mayoría de españoles no queramos celebrar la Constitución. Que Pedro Sánchez haya decidido que el futuro de España se construye sobre aquellos que quieren acabar con la Constitución, no quiere decir que la inmensa mayoría de españoles no queramos celebrarla", ha valorado el regidor este viernes en declaraciones a los periodistas desde San Blas.

Así, considera que este 6 de diciembre hay que celebrar y reivindicar los valores de la Constitución y "dejar claro que el mejor futuro de España pasa por la Constitución y no por el independentismo y la amnistía ni por la Presidencia de Pedro Sánchez del Gobierno".

Se aproxima también un puente con gran afluencia de personas en la capital con "unos índices de ocupación altísimos" y en el que Madrid va a ser nuevamente "una ciudad muy demandada".

"Creo que vamos a dar nuestra mejor imagen, que Madrid está viviendo un momento muy bonito, que desde luego yo creo que la decoración de la ciudad les va a gustar", ha expresado el alcalde, quien ha pedido "paciencia" a los madrileños.

"Creo que vamos a tener que tirar un tanto de paciencia, para qué negarlo, porque es obvio que la ocupación de la ciudad va a ser muy alta", ha valorado el alcalde, quien ha asegurado que los madrileños reciben con "brazos abiertos" a los que vienen de fuera.