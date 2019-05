Almeida cree que PP debe "reflexionar" pero recuerda que "53,5% de madrileños se decantaron por centro derecha"

Publicado 30/04/2019 12:46:22 CET

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato de este partido a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que el Partido Popular ha de "reflexionar" y hacer "autocrítica" tras los resultados de las pasadas elecciones generales, en las que obtuvieron sus peores resultados en Madrid desde hace 30 años. Sin embargo, ha puesto en valor que "el 53,5 por ciento de los madrileños se decantaron por el centro derecha".

Ante los medios de comunicación, Almeida ha indicado que entiende que la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, "trate de pegarse al resultado de (Ignacio) Aguado, pero en estos momentos, salvo que quiera que gobierne el populismo, tendría que votar a Almeida para acabar con los populismos".

Y es que Almeida ha precisado que su objetivo es que el PP continúe como "la fuerza de centro derecha más votada". "Que no nos vuelva a pasar que siendo mayoritarios en votos perdamos elecciones a manos de la izquierda, no nos puede volver a pasar al centro derecha", ha lanzado.

De este modo ha llamado al voto al PP, "que es quien ha liderado la oposición a Carmena, que no quiere aplicación sectaria de la ley de Memoria Histórica, que no quiere Foros Locales, que sí votó a favor Cs; que no quiere que se coloquen placas sectarias al 15M, que sí aprobó Cs". "El voto útil es el PP, con el mejor proyecto de ciudad", ha apuntado.

Tras reconocer que "el resultado del PSOE es bueno", ha hecho hincapié en que "el 53,5 por ciento de los madrileños se decantaron por el centro derecha", pero ha ganado el PSOE, ha afirmado, por la "disgregación".

"Lo que tenemos que hacer es el voto al partido que ha dado la cara en estos cuatro años y que nunca ha tenido veleidades con la izquierda radical como sí ha tenido Cs. El único partido sin complejos frente a la izquierda radical", ha concluido.