Almeida cree que el rey hizo sobre Gaza "el discurso que había que hacer"

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el Rey Felipe VI hizo sobre el Gaza "el discurso que había que hacer" y, por lo tanto, no tiene "nada más que añadir".

En declaraciones a los periodistas, antes de un desayuno informativo protagonizado por la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde ha contestado a la prensa que "el Rey ha hecho el discurso que debía hacer y, por tanto, nada más que añadir a lo que ha dicho".

Felipe VI imploró desde la tribuna de la ONU al Gobierno de Israel que "detenga la masacre" en Gaza y que deje de causar "más muertes" en nombre de un pueblo, el judío, "que ha sufrido tanto a lo largo de la historia" y con el que España tiene profundos lazos históricos.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, y en línea con la postura que ha venido manteniendo el Gobierno, el monarca ha defendido que "no se puede guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación", "ante tantas muertes entre la población civil o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas".