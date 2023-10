Almeida cree que trabajar menos "nunca ha sido una buena receta" tras el pacto de reducción de jornada de PSOE y Sumar

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que trabajar menos "nunca ha sido una buena receta", tras el pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar que contempla la reducción de jornada sin rebaja salarial hasta las 37,5 horas.

Desde Fuencarral- El Pardo, el alcalde ha afirmado que, aunque no le corresponde a él definir la posición del PP sobre esta medida y prefiere no aventurarse, considera que trabajar menos nunca es "una buena idea" para afrontar los retos que tiene España por delante, además de señalar que es algo que se debe pactar con los agentes sociales.

En declaraciones a los periodistas ha vuelto a valorar este pacto y les ha pedido a las dos formaciones que "dejen de tomar el pelo a los españoles y de hacer las escenificaciones que están haciendo".

"Están blanqueando a delincuentes, están blanqueando a golpistas y por tanto eso es lo que de verdad nos interesa a los españoles. Si definitivamente nos vamos a convertir en ciudadanos de segunda, aquellos que cumplen con la ley, y en ciudadanos de primera los que atentan contra los principios básicos de la democracia", ha criticado.

En esta línea, ha subrayado que este pacto le produce "vergüenza" y tiene curiosidad por saber si partidos como el PNV o Junts van a apoyar ciertas medidas. "No lo deberían compartir porque yo creo que los votantes del PNV y de Junts hay determinados aspectos, como la brutal subida fiscal que se prevé en ese pacto, que en principio no comparten y que no votaron a esos partidos para que se les suban los impuestos", ha valorado.