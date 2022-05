Almeida cree que trayectoria de Maestre está manchada por "asuntos turbios" y la acusa de hacer "enjuagues" en el Grupo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera que la trayectoria de Rita Maestre como portavoz de Más Madrid está "manchada" por "asuntos turbios y oscuros" y la ha acusado de hacer "enjuagues" en su Grupo Municipal. "Se rompió el Grupo Municipal con cuatro ediles que se marcharon porque no aguantaban formas despóticas de Maestre", ha expuesto ante los periodistas tras acudir a la colegiata de San Isidro.

Ayer Maestre aseguraba que "no hay ninguna verdad" en la demanda que anunció Recupera Madrid por la constitución de Más País, más allá de "una pataleta de cuatro personas".

Martínez-Almeida ha recordado que "ha tardado tres semanas en pronunciarse". "Cuando le imputan a uno delitos de financiación ilegal y falsedad en documento público, que tarde tres semanas, empieza a uno a escamarle, sobre todo por lo rápida que es ella pidiendo explicaciones a los demás", ha indicado.

Contra esta actitud, ha contrapuesto la suya, ejemplo de "los que tienen la conciencia tranquila, y saben que las cosas se han hecho bien". "No tenemos problema en dar explicaciones. Nunca me habrán visto evadir las preguntas, y he dado todas las respuestas. Maestre no es capaz de darlas porque no tiene respuestas convincentes", ha finalizado.

En este punto, el alcalde ha señalado que "si el Mixto hace imputaciones tan graves, no serán carentes de fundamento". Del mismo modo, cree que Rita Maestre "transmite nerviosismo", y ha afeado "su silencio, lo escueto de su respuesta, la falta de explicaciones sobre estas cuestiones...".

Y es que, el alcalde ha incidido en que "integrantes del Mixto saben de algunos de los enjuagues que puede haber hecho Maestre como portavoz de Más Madrid", al tiempo que ha señalado que Maestre "no está teniendo un mandato fácil".

"Recordemos que ya hubo un concejal que tuvo que dimitir por presunto acoso sexual, del cual Maestre no ha dado explicación; recordemos que fue Pablo Soto. Se tramitó una información de la cual nadie tenemos conocimiento. Imagínese usted que esto hubiera pasado a los demás, que un concejal hubiera tenido que dimitir por eso y lo hubiéramos despachado con que se hubiera tramitado una información interna. No dio ninguna explicación", ha afeado.