Almeida cree que Vox "se equivoca gravemente" al no negociar Presupuestos y avisa de que madrileños no lo entienden

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este miércoles que el Grupo Municipal de Vox "se está equivocando gravemente" al no negociar los Presupuestos de 2023 al establecer líneas rojas para sentarse a la mesa al tiempo que ha advertido de que "los madrileños no lo entienden".

"Vox ya ha puesto líneas rojas. Ahí tiene un problema y se está equivocando gravemente. Los madrileños no entienden la postura de Ortega Smith poniendo líneas rojas para no sentarse a negociar unos presupuestos que suponen una bajada fiscal para todos los madrileños con rebaja histórica del IBI", ha expuesto ante los periodistas tras colocar la primera piedra del Centro Logístico de Bomberos que el Ayuntamiento va a construir en el polígono de la Atalayuela.

Martínez-Almeida, que el pasado jueves compareció en rueda de prensa para presentar las cuentas públicas de cara al próximo año, ha anunciado que se va a "enviar información y solicitar a los grupos municipales que se sienten a negociar", algo que de no hacerlo lo consideraría una "tremenda irresponsabilidad".

Por ello, ha instado a los grupos a "salir la calle y preguntar a los madrileños si creen que se deben sentar a negociar los presupuestos". "Estoy seguro de que la infinita mayoría de madrileños les dirá, ¿pero cómo no os vais a sentar?, ¿en la situación en la que estamos los políticos os negáis a hablar? Que salgan a la calle, la pisen y pregunten a los madrileños si creen que se tienen que sentarse a negociar", ha lanzado a continuación.

El regidor ha recordado que "ya hay dos grupos que dicen que no se sientan de ninguna manera, PSOE y Madrid". Respecto al Grupo Mixto, entiende que "no es un grupo serio en estos momentos", por lo que ve "muy complicado" negociar con esta formación.

En este punto, señala que "si (la concejala) Marta Higueras quiere negociar por separado, lo que tiene que hacer es irse del Grupo Mixto y ser concejala no adscrita", ya que "si no se considera ligada al Mixto, que haga un ejercicio de honestidad y se vaya de concejala no adscrita".