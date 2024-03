Almeida critica que Armengol ponga en marcha "la táctica del ventilador" para que españoles olviden "el fango" del PSOE

Cree que no puede seguir "ni un minuto más en su cargo por decencia, decoro y dignidad"



MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes que la presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta balear, Francina Armengol, haya puesto en marcha "la táctica del ventilador" para que los españoles olviden "el fango y la corrupción" del PSOE.

Así lo ha trasladado el regidor ante los periodistas desde el remodelado entorno escolar del CEIP Claudio Moyano, después de que Armengol haya asegurado que cuando presidía el Gobierno balear no recibió "órdenes" ni "presiones" de la trama Koldo para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte del material.

"No saben cómo salir del lío en el que están metidos de corrupción y de fango. La señora Aramengol tenía que haber dimitido ya por haber estafado a los Baleares, a la Unión Europea, por haber engañado como ha engañado con el certificado que emitió de conformidad, cuando ya sabía que estaban caducadas (las mascarillas)", ha valorado.

Así, ha criticado que la presidenta del Congreso no haya dicho todavía "quién la llamó", si fue el asesor Koldo García o el exministro José Luis Ábalos. "Uno de los dos fue, de eso no tenemos ninguna duda", ha afirmado Almeida, quien ha cargado contra la "gigantesca trama de corrupción y fango en la que está insertada el PSOE, y por extensión el Gobierno de España".

PIDE SU DIMISIÓN POR "DECENCIA Y DECORO"

"La tercera autoridad del Estado, por decencia, por decoro y por dignidad, cuando está investigada por la Fiscalía Europea, por haber estafado fondos europeos, no puede seguir ni un minuto más en su cargo", ha asegurado el regidor.

En la misma línea, ha aseverado que la excusa de Armengol no puede "el PP". "Lo que se demuestra es que el PSOE no es que sea incompatible, es que es complementario e indisociable de la corrupción", ha expresado.

Sobre la comparación de este caso con la investigación de las mascarillas que hubo en el Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia, el alcalde ha defendido que lo que pasó en Baleares fue "una trama corrupta instigada desde el PSOE", mientras que en la capital se produjo "una estafa".

De la misma forma, ha puesto el foco en que Ábalos está "directamente inculpado" en el investigación a presuntas mordidas en contratos vinculados a mascarillas. "En el Ayuntamiento de Madrid no hay nadie imputado, absolutamente nadie, a nadie imputaron ni investigaron, a pesar de que lo intentaron por tierra, mar y aire", ha justificado.

Sin embargo, ha señalado que asumiendo la "coherencia" del PSOE no comprende por qué pidieron su dimisión y no la de Armengol. "No estoy en la misma situación, niego la mayor, pero aceptando lo que hizo el PSOE cuando pidieron mi dimisión, ¿por qué no la piden ahora?", se ha preguntado.