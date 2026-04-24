Almeida critica lo "chapucero" de la acusación particular del PSOE en 'Kitchen', que sólo busca "circo"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su declaración en la Audiencia Nacional, a 23 de abril de 2026, en San Fernando, Madrid (España). El caso Kitchen investiga la presunta operación del Ministerio del Interior para sustraer información se - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado lo "chapucero" de la acusación particular ejercida por el PSOE en el juicio por la 'trama Kitchen', que considera que solo busca "circo".

El regidor ha añadido que es "algo nunca visto con eso de 'protesto por si se me olvida'", puro "cachondeo" en un interrogatorio al que fuera presidente del PP Mariano Rajoy y la exsecretaria general María Dolores de Cospedal que adoleció de la más "mínima lealtad procesal" por parte de los socialistas y que cree que buscan convertir en "un circo".

"La abogada del PSOE es el mejor argumento para entender por qué la acusación popular no tiene que ser utilizada de manera fraudulenta. A mí, como abogado que he sido y que ha ejercido, me avergüenza una abogada como la del PSOE que no busca la verdad sino incriminar y manchar el nombre de determinadas personas", ha condenado desde la central de operaciones de EMT Madrid en Sanchinarro.

Almeida ha remarcado que, "por mucho que le moleste al PSOE y a esa abogada, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal declararon como testigos, no como imputados", y "hacer un interrogatorio como el que ayer hizo esta abogada es incompatible con la mínima lealtad procesal que uno tiene que tener en el ejercicio de las funciones letradas dentro de un juicio oral".

"Cuando Pedro Sánchez dice que quiere acabar con la acusación popular, entiendo que lo que está diciendo es que no puede haber abogadas como la que está pagando su partido para hacer el espectáculo que hemos visto en los tribunales, cuando la presidenta le ha tenido que reconvenir en varias ocasiones", ha apuntado.

Echando mano de su experiencia en tribunales, Martínez-Almeida ha asegurado que jamás había oído la expresión 'protesto por si me olvido'. "Es lo más chapucero que he oído. ¿Pero qué cachondeo es este? Esto es un proceso penal, hay personas que están imputadas, a las que se les están pidiendo penas de cárcel, que requiere una solemnidad y una profesionalidad", ha reivindicado.