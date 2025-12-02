Almeida critica falta de respeto de Sánchez por no negociar con FEMP, sí con Junts, una financiación que afecta a todos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la concentración contra la corrupción del Gobierno convocada por el PP, en el Templo de Debod - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra la "falta de respeto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no negociar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), únicamente con Junts, una financiación que afecta "a todos".

Ha sido la respuesta de Almeida desde el Palacio de Cibeles después de que Sánchez haya anunciado un real decreto para "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts.

Almeida se queda en la "prudencia" hasta conocer el texto porque están "acostumbrados a los anuncios, pero también a las trampas" pero, en todo caso, le parece "una falta de respeto" hacia todos aquellos municipios que no forman parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña. "¿Por qué algo que afecta a todos los municipios no se negocia con la FEMP sino parece que se ha negociado con Junts? ¿Por qué?", se ha preguntado.

El madrileño ha recordado que los ayuntamientos llevan "largamente reclamando" esa medida, "desde todos los ayuntamientos españoles", pero Sánchez, "en vez de hablarlo con la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provinciales, lo habla con Junts".

"NO SE PUEDE SEGUIR TROCEANDO LA GOBERNABILIDAD"

"Esto no es una crítica sin más. Es que esto no se puede seguir parcheando. No se puede seguir troceando la gobernabilidad. No se pueden seguir tomando decisiones que afectan a todos los ayuntamientos en función de un interés particular", ha destacado Almeida.

El alcalde ha subrayado que esta cuestión de la financiación "es lo suficientemente seria como para que decisiones de este calado se articulen no solo con aquellos que a ver si le permitan seguir seis meses más en la Moncloa, sino con todos los municipios". "Es una forma de respetar a todos los municipios. En los municipios viven todos los españoles, que somos iguales ante la ley", ha enfatizado.