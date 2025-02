Almeida critica a un "gobierno acabado" y sigue a la espera de la notificación procesal por llamarles corruptos

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado a un "gobierno acabado" después de los desencuentros entre PSOE y Sumar a cuenta de la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para trasladar que sigue a la espera "tres meses después" de la notificación procesal anunciada por llamar "organización corrupta" al Ejecutivo de izquierdas.

Preguntado por los disensos manifestados ayer en el Consejo de Ministros, Almeida ha contestado que España "no se merece a este gobierno corrupto". "Por cierto, hablando de esto, todavía no he recibido ninguna citación del PSOE. Si no me equivoco debe estar ya por los tres meses desde que dijeron que me iban a citar a un acto de conciliación y todavía no he recibido ninguna notificación procesal. Estoy deseando recibirla y poder explicar por qué considero que es una organización corrupta la que tenemos en estos momentos en el PSOE y en el Gobierno de España", ha apostillado desde el nuevo centro deportivo de Cuatro Caminos.

Martínez-Almeida ha insistido en que los españoles "no se merecen que en un asunto tan sensible como el salario mínimo interprofesional no es que no hablen con la patronal, es que no se hablan entre ellos o, si se hablan, lo que hacen es engañarse entre ellos", para pasar a afear ese "espectáculo de dos ministras discutiendo en público, delante de todos los medios de comunicación".

El alcalde ha vuelto a pedir la convocatoria de unas elecciones anticipadas "para acabar con esta situación", aunque cree que el presidente, Pedro Sánchez, "está despavorido y aterrorizado por las urnas".