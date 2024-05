Almeida critica que Sánchez "no diera la cara" en el debate de amnistía y cuestiona que se retrase su publicación

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no diera la cara" en el debate sobre la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados y ha cuestionado que el Gobierno esté retrasando su publicación por intereses políticos y para después de las elecciones del próximo 9 de junio.

"Yo creo que es el atentado más grave que ha habido contra la democracia porque hemos arrastrado desafíos gravísimos, pero es cierto que en ninguno se contaba, no con la complicidad, sino con el protagonismo del Gobierno de España y, por tanto, lo que sucedió ayer es el día más triste, desde luego, porque supone quebrar la igualdad entre españoles", ha valorado el alcalde ante los periodistas desde la Feria del Libro.

En la misma línea, se ha preguntado por qué si Sánchez estaba "tan orgulloso" de esta ley y "tan convencido de sus bondades" no estuvo en el debate. "Si uno está tan convencido de lo que hace, da la cara, si están tan seguros en el Partido Socialista de que la Ley de Amnistía es lo que necesita España, ¿por qué enviaron a un diputado, con todos mis respetos, que no es de los primeros espadas del Grupo Socialista, a defender la ley?", se ha preguntado.

Considera que eligieron al diputado Artemi Rallo porque saben que la Ley de Amnistía "no se justifica en una democracia como la española más allá de la ambición personal" del presidente.

A ello, ha añadido que si considera el Gobierno que la norma es "tan necesaria", por qué no la publican hoy en el BOE. "¿Por qué no la van a publicar antes de las elecciones del 9 de junio? ¿Qué tiene que esconder Pedro Sánchez? ¿De qué se avergüenza de esta ley? Porque si la reconciliación, supongo que no será a plazos para él, tendría que ser inmediata siguiendo su lógica", ha señalado Almeida.

Así, ha defendido que el PP vaya a plantear recursos de inconstitucionalidad a esta ley, también en Madrid, para "defender la igualdad entre españoles".

Por otra parte, el primer edil ha calificado de "lamentable" el clima de crispación que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados y ha subrayado que "ningún ciudadano se reconoce en los representantes políticos en ocasiones que están en ese tono y en esas broncas".

Sin embargo, ha asegurado sentirse "orgulloso" de su grupo parlamentario. "Yo creo que nadie puede decir que el Grupo Parlamentario Popular entró a las provocaciones y a las descalificaciones de unos y de otros. Ayer el único discurso que hubo, que fue un discurso de Estado, con sentido común y a la altura de lo que piden los ciudadanos, fue el de Alberto Núñez Feijóo", ha defendido.

"No todos salimos a insultar en la tribuna, no todos salimos a crear muros, a levantar odio, divisiones o confrontación, no todos lanzamos el mismo mensaje", ha expresado Almeida.

Por último, ha destacado que el aplauso de ayer le va a perseguir "durante muchísimos años" al PSOE. "Para Pedro Sánchez es más cómodo hablar de la amnistía que hablar de su mujer", ha censurado, a la vez que ha cuestionado que la mujer del presidente "patente un software conseguido con Indra, con Telefónica y con Google a su nombre, en vez del de la Universidad Complutense".