Almeida critica que "todos aquellos" que acusaron a Cifuentes "no hayan dicho nada sobre su absolución"

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este lunes que "todos aquellos" que acusaron a la expresidenta regional Cristina Cifuentes de fraude en el 'Caso Máster' "no hayan dicho nada sobre su absolución".

"Todos aquellos que formularon acusaciones contra ella no han dicho nada sobre su absolución. Lo mismo pasó con García de Vinuesa, que ha sido desimputado y no hemos oído nada al respecto. No recurro al y tú más, pero sí al y tú qué", ha señalado durante su intervención en el Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria.

El también alcalde de Madrid ha indicado que "toda práctica corrupta es censurable" y que siempre "hay que condenar las actuaciones que hayan sido corruptas". Sin embargo, ha añadido, no pedirá "perdón por ser del PP".

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2012. En su sentencia, los magistrados dan por acreditado que el curso del máster de Cifuentes "estuvo plagado de irregularidades".

Los magistrados condenan a un año y seis meses de cárcel a la profesora de la URJC y directora del polémico máster Cecilia Rosado y a tres años de cárcel a la exasesora de Educación María Teresa Feito.