Almeida cuestiona "sangre fría" de Maroto cuando habla de transparencia y "tiene que ir al Senado a dar explicaciones"

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cuestionado la "sangre fría" de la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, cuando habla de transparencia pero "tiene que ir mañana a la comisión de investigación del Senado para ver si da las explicaciones sobre la trama de hidrocarburos".

Ha sido la reacción de Almeida en el Pleno de Cibeles, cuando la socialista le ha preguntado por la última encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos de la ciudad. "Subir aquí a hablar de transparencia cuando tiene que ir mañana a la comisión de investigación del Senado para ver si da las explicaciones sobre por qué la trama de hidrocarburos, que es donde se ventilaba toda la pasta del tema Koldo-Abalos, se reunía en su ministerio para conceder una licencia", ha lanzado a la socialista.

Por eso el primer edil considera que "hay que tener sangre fría para salir aquí y decir que los madrileños no confían en este equipo de Gobierno". "¿Va a dar usted mañana explicaciones en la comisión de investigación del Senado? ¿Va usted a decir lo que sabe de verdad? ¿Va usted a aclarar si la trama de hidrocarburos efectivamente se reunió en su sala de reuniones de ministra con su jefe de gabinete? ¿Debemos pensar que lo que hacía su jefe de gabinete usted no lo sabía? ¿Que usted no se enteraba de las reuniones que mantenían Koldo y Aldama con su jefe de gabinete en su ministerio?", le ha preguntado.

Martínez-Almeida ha espetado a Maroto que "este Gobierno (central) era inviable". "Cuando les advertimos que ustedes estaban pactando contra natura, cuando les dijimos que estaban vendiendo el Gobierno de España por una amnistía, el presidente (del PP) Alberto Núñez Feijóo le dijo al presidente, Pedro Sánchez, 'oiga, no venga usted a pedirnos a nosotros cuando no sea capaz de sacar adelante la gobernabilidad'", ha destacado.

"Sánchez nos dijo que había una mayoría progresista en este país y que gracias a esa mayoría progresista iba a elevar un muro contra el Partido Popular y contra Vox. Y ahora el señor Sánchez está encerrado en un muro del que sólo puede salir con cierta dignidad de una manera, que es dimitiendo, convocando elecciones y dando la palabra a los españoles", ha concluido.