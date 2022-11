Almeida culpa a la izquierda y Vox de no alumbrar declaración por el 25N y Villacís solo señala a los de Ortega Smith

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, han disentido este jueves sobre el responsable político de no poder alumbrar una declaración institucional por el Día contra la Violencia de Género, el 25N, en Cibeles. Mientras que para el regidor son Vox y la izquierda, para la política 'naranja' es únicamente Vox.

"A mí también me gustaría que fuese protagonista el consenso entre todas las fuerzas políticas como pasaba hasta ahora, pero hay un partido que decide que el protagonista es él, que tiene que ser el perejil de todas las salsas y se hace protagonista a costa de disentir como el resto de los partidos", ha lamentado la vicealcaldesa.

Sin embargo, el primer edil sostiene que "desgraciadamente desde los grupos de izquierda y Vox no han estado a la altura, y no han tenido en cuenta únicamente de lo que se habla", ya que, asegura, "an shubordinado intereses políticos propios a alcanzar una declaración". "Unos años la izquierda, otros Vox... por intereses políticos propios no han estrado a la altura, y PP y Cs nunca han puesto un solo obstáculo", ha lanzado.

Martínez-Almeida ya señalaba ayer directamente a PSOE, Más Madrid y Vox de los grupos que habían impedido redactar esta declaración, pero las formaciones de izquierda, vía correos electrónicos y WhatsApp mostraron cómo habían dado el visto bueno al texto propuesto.

"La pregunta que ayer se me formuló fue qué me parecía que en este mandato no se hubiera producido una declaración institucional. Y en el contexto de esa pregunta, yo formulé mi respuesta. La sigo manteniendo", ha expresado ya hoy Almeida.

Por su parte, Begoña Villacís ha destacado que "lo importante es que las medidas y el acuerdo que hay entre todos los grupos y las 21 medidas que se consiguieron pactar se están llevando a cabo y que este Gobierno ha avanzado significativamente en la lucha contra la violencia de género".