Almeida da por hecho que la ordenanza de Movilidad, "la mejor posible", se aprobará en agosto y no rechaza ningún apoyo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este jueves que la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible, "la mejor posible adaptada a la realidad pospandemia", se aprobará este mes de agosto en Junta y Pleno extraordinarios y no ha rechazado los apoyos de ningún grupo político para que la norma salga adelante.

"¿Si me cierro a recibir votos de otras formaciones con las que no tengo pacto? No me cierro, tengo la convicción de que es la mejor ordenanza de movilidad para la realidad pospandemia", ha trasladado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Ha estado escoltado por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y por la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz.

Requerido por la ordenanza de Movilidad Sostenible, el regidor ha aseverado que continúan "con la idea de acelerar los plazos y en aprobar la ordenanza en este mes de agosto y celebrar un pleno extraordinario". "Confiamos en los votos favorables de los grupos, y que digan qué es lo que no les gusta de esta ordenanza", ha lanzado.

En este punto ha dado a conocer que ya ha habido contactos con los diversos grupos municipales, pues el Gobierno municipal "es consciente de que no tiene mayoría para aprobarla", así como aspiran a que obtenga luz verde "con el mayor consenso posible".

Martínez-Almeida ve necesario aprobar la ordenanza cuanto antes para "dar una certeza a madrileños y configurar ese marco normativo". "Tenemos el convencimiento de que si se actúa con responsabilidad, estará aprobada en el plazo más breve posible", ha reiterado a renglón seguido.