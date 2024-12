Almeida defiende que Begoña Gómez debería haber respondido "preguntas de todos" para hacer un ejercicio de transparencia

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este miércoles que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería haber respondido "preguntas de todos" para hacer un ejemplo de transparencia "y no de ocultación".

"Antes no contestaba a nadie, ahora contesta a su abogado. En mi opinión, esto quiere decir que empieza a ver que la cosa se complica, que hay aspectos que desde el punto de vista penal pueden tener algún tipo de reproche, como intuimos", ha trasladado el regidor ante los medios de comunicación desde el Puente de Ventas.

Así, ha tildado de "pena" que no haya contestado a las preguntas del juez, de la acusación particular y del Ministerio Fiscal. "Si uno de verdad quiere hacer un ejercicio de transparencia y no de ocultación, pues obviamente contesta a las preguntas de todos, cuando solo contestas a las preguntas de tu abogado, que has preparado", ha reprochado.

Begoña Gómez ha declarado alrededor de 35 minutos y únicamente a preguntas de su defensa ante el juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En esta ocasión, ha sido citada para declarar sobre el 'software' de la Universidad Complutense de Madrid.