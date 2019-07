Almeida defiende su "posición de puro sentido común" respecto al Orgullo frente a las críticas desde la izquierda y Vox

Publicado 03/07/2019 15:27:57 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha defendido este miércoles su "posición de puro sentido común" respecto al Orgullo LGTB, que arranca esta tarde, y ha lamentado que se le "critica desde un lado y desde otro".

En declaraciones a los medios durante el acto de la entrega al Rey de la Llave de Oro del Municipalismo por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Almeida ha señalado que el Orgullo LGTBI "es una de las grandes referencias que tiene la ciudad de Madrid a lo largo del año, un evento de marcada repercusión internacional".

"Ahí es exactamente donde debemos dejar el Orgullo Gay, no lo debemos politizar, no lo debemos intentar secuestrar por parte de una ideología como es la izquierda que habitualmente es lo que hace con las fiestas del Orgullo Gay", ha afirmado.

Por otro lado, ha constatado que se están produciendo "vetos" que ha calificado de "intolerables" y ha apuntado que no solo se refiere a la exclusión del PP sino de "organizaciones judías del Estado de Israel", lo cual considera "asombroso porque aquel país es el único de aquella zona donde se respeta los derechos de los homosexuales".

"Pero ya sabemos de la incongruencia de la izquierda", ha agregado, al tiempo que ha lamentado que "por el otro lado" le estén acusando de haberse "rendido ante el Orgullo" por colocar la bandera arcoíris en la fachada del Palacio de Cibeles.

"No es que me rinda, sí voy a asumir como alcalde de Madrid que es un evento de carácter internacional que tenemos que dejar fuera de la política necesariamente, tanto desde un lado como desde otro, ahí es donde van a encontrar al Ayuntamiento; al Ayuntamiento no lo van a encontrar ni en la división, ni en el enfrentamiento, ni en la exclusión", ha aclarado.

Tras recalcar que el Orgullo es "un evento importante en la ciudad de Madrid de marcado carácter internacional", ha dicho que el que "quiera politizarlo que sea responsable de esa politización".