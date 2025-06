Almeida describe a la izquierda como "la coartada perfecta" para "el puterío y la corrupción"

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descrito a la izquierda como "la coartada perfecta para poder delinquir", para "el puterío y la corrupción" asegurando que se quedó corto cuando dijo que el PSOE era una organización corrupta al ser realmente "mafia".

En un tenso Pleno de Cibeles, con dardos continuos hacia el PSOE de Reyes Maroto, de rojo riguroso, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Izquierdo, ha preguntado al alcalde por su valoración de la querella que el PSOE interpuso contra él por injurias y calumnias tras afirmar que en el PSOE había una trama corrupta amparada por el exsecretario de Organización Santos Cerdán. Esa querella aún no ha sido formalizada.

"¿Me va a pedir disculpas por haberme imputado la comisión de un delito por llamar corrupta a su organización? ¿Va usted a reconocer ante los madrileños que me calumnió imputándome la comisión de un delito?", ha preguntado Almeida a Maroto, que le vaticina que si siguen adelante con la querella sólo harán "el ridículo".

"MAFIA"

Incluso cree que se quedó corto cuando calificó al PSOE como organización criminal al "ser más correcto decir mafia". "Y antes de que se escandalice, señora Maroto, ya que tiene usted una vasta ignorancia, con b y con v, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define 'mafia' como la organización de personas que defienden sus intereses sin demasiados escrúpulos. A mí me parece corto para lo que es el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE", ha lanzado.

El primer edil ha pintado "un Gobierno completamente enfangado por la corrupción, que persigue a todos aquellos que se atreven a denunciar esa corrupción (entre los que se incluye) pero lo grave es un presidente que en una democracia parlamentaria dice, con absoluto desprecio a las normas elementales democráticas, que se puede gobernar con o sin el Parlamento". "Es un presidente del Gobierno capaz de decirle a los españoles que no les da la palabra porque sabe que no le van a elegir", ha continuado, para atacar el "autoritarismo" de Sánchez.

LA IZQUIERDA Y "EL PUTERÍO"

"Lo hacen bajo la premisa de que quienes cometen esos actos no son de izquierdas. ¿Ábalos no es de izquierdas? ¿Cerdán no es de izquierdas? ¿Pedro Sánchez no es de izquierdas? Cometen tanto el puterío como la corrupción económica como la corrupción institucional precisamente porque son de izquierdas porque ser de izquierdas les cualifica desde su superioridad moral para hacer y decir lo que a otros no les dejan hacer ni decir", ha espetado.

Para Almeida "ser de izquierdas es la perfecta coartada en España para poder delinquir". "Ser de izquierdas en la coartada perfecta para tener prostitutas pagadas con dinero público; ser de izquierdas es la coartada perfecta para que cuando asoma un depredador sexual en las filas de un partido político decir que no es culpa de uno sino de la democracia neoliberal, como dijo Íñigo Errejón. No hay mejor cobertura para la comisión de delitos o para la comisión de conductas irregulares en España que ser de izquierdas", ha censurado.