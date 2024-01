Almeida destaca "esfuerzo colectivo" con la F1 en Madrid: "Nuestra ambición es tener el mejor acontecimiento deportivo"

Cree que la esencia de Madrid es "que no hay reto que se resista"

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Martínez-Almeida, ha destacado el "esfuerzo colectivo" que se ha realizado para llevar el Gran Premio de España de Fórmula 1 a Madrid y ha asegurado que su ambición es tener "el mejor acontecimiento deportivo".

Así lo ha expresado este martes en el acto de presentación del futuro circuito en Ifema Madrid, donde ha subrayado que hoy es "un día histórico" tras más de 40 años, además de señalar que Madrid es "el lugar en estos momentos donde hay que estar en el mundo".

"La ciudad más vibrante, con más energía, con más ganas de comerse el futuro. La ciudad en la que las personas, en que los madrileños sienten que pueden conquistar sus sueños, las oportunidades que quieran tener. En definitiva, esa ciudad que en estos momentos es una referencia a nivel global. Por eso, nos sentimos tremendamente orgullosos de haber culminado este esfuerzo colectivo de traer la Fórmula 1", ha ensalzado el regidor.

UN DÍA HISTÓRICO TRAS MÁS DE 40 AÑOS

Así, ha aseverado que Madrid no aspira a albergar un Gram Premio de Fórmula 1, sino a tener "el mejor que se organiza a lo largo y ancho de todo el mundo". "Nuestra ambición no es simplemente tener un acontecimiento deportivo de estas características, sino tener el mejor acontecimiento deportivo de Fórmula 1, y para eso ofrecemos el mejor escenario posible, la ciudad de Madrid, en un entorno urbano completamente consolidado", ha detallado.

Además, Martínez-Almeida ha indicado que los visitantes podrán desplazarse en 15 minutos desde el aeropuerto o desde el centro de la ciudad, utilizando el transporte público, y disfrutar de un circuito "absolutamente innovador" de 5.400 metros "de sueños para los pilotos".

"Presidenta, que todo lo que nos propongamos en Madrid lo podemos conseguir, porque esa es la esencia de Madrid en estos momentos, que no hay reto que se nos resista, que no hay meta que no queramos alcanzar, que no hay objetivo que no podamos conseguir, porque aquí en Madrid caminamos de la mano", ha señalado, aludiendo a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.