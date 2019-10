Almeida dice que en actuales condiciones Valdemingómez no recibirá basura pero “todas las posibilidades están abiertas”

Publicado 15/10/2019 12:28:10 CET

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que "todas las posibilidades están abiertas" en relación a la recepción de residuos de la Mancomunidad del Este en el vertedero de Valdemingómez, pero ha precisado que "en las actuales condiciones no procede".

"Todavía no se han acordado condiciones; hemos hecho una propuesta razonable, y en las actuales condiciones no se da que pueda venir a Valdemingómez. Cuando se acepten --las condiciones-- podríamos valorarlo, pero en este momento no se dan las condiciones porque no hay aceptación", ha indicado ante la prensa tras asistir a un evento de la Asociación en Defensa de la Marca (ANDEMA).

Así se ha manifestado el regidor después de que ayer la vicealcaldesa, Begoña Villacís, asegurara que Ciudadanos en el Ayuntamiento no aceptaba que la planta de Valdemingómez albergue los residuos del vertedero de Alcalá tras finalizar su colmatado de su quinto vaso este mismo lunes.

Esta situación se da después de que la Mancomunidad de municipios del Este aprobara remitir a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital la propuesta de convenio para que se enviar de forma temporal a Valdemingómez los residuos de 31 municipios de la región.

Concretamente, el borrador de convenio se sustentaría en remitir los residuos de esta localidades a Valdemingómez con una tasa de 30,2 euros (por tonelada), una fórmula que además garantizaría el tratamiento de reciclado de los restos (frente a lo que ocurre ahora en Alcalá), con el compromiso de no incinerarlos.

El alcalde ha incidido en que "esto es una negociación en el tiempo", sobre la cual no hay una respuesta "definitiva" y "mientras tanto no se puede aventurar la decisión del Ayuntamiento". "Todas las posibilidades están abiertas, y sí hay que ser conscientes de que si queda colmatado el vertedero, lo que es cierto es que el no tratamiento puede provocar una situación de emergencia", ha apuntado a continuación.

Por ello ha apelado a la "responsabilidad" tanto de la Comunidad como de "todas las administraciones para dar una solución al asunto, sin perjuicio de que la Mancomunidad del Este no haya hecho los deberes a tiempo".

"Esto no quiere decir que no haya un problema. Ningún camión de la Mancomunidad entra en Valdemingómez, porque no hay convenio. El problema no es del Ayuntamiento, le incumbe a los que tienen el problema, no podemos hacer nada para acortar o alargar plazos", ha apuntado.

Sí ha manifestado el regidor madrileño que "Valdemingómez tiene la capacidad suficiente para asumir los residuos".