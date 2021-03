Almeida dice a Arrimadas que es "decisión acertada" incorporar a una persona "del talento de Villacís" en Comité de Cs

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, le ha transmitido este lunes a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que es "una decisión acertada" incorporar a una persona "del talento y el talante de Begoña Villacís" en el Comité Permanente de Ciudadanos.

Así lo ha manifestado el también alcalde de la capital tras reunirse con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos, en Sol, donde ha negado haber recibido llamadas de personas de Ciudadanos para incorporarse al PP.

"No he recibido ninguna llamada de Cs, y no las atendería, porque estoy en un equipo de Gobierno con Cs y mi lealtad hacia ellos es total y absoluta, y no seré yo quien los atraiga si es que hay que atraerlos", ha apuntado a renglón seguido.

Arrimadas ha propuesto este lunes, durante la reunión de la Ejecutiva nacional del partido, ampliar el Comité Permanente con nueve miembros más, entre ellos el portavoz en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

Almeida ha valorado también de forma positiva la candidatura del actual portavoz de PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, a los comicios madrileños del 4 de mayo. De él ha destacado que es una persona a quien "se aprecia y se valora".