Almeida dice que elección de candidato a la Alcaldía va "sin prisa pero sin pausa" y que el PP "ganará en mayo de 2019"

Publicado 25/09/2018 14:49:28 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que la elección de candidato a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales va "sin prisa pero sin pausa", y ha añadido que será el PP quien "ganará en mayo de 2019".

"Sin prisa pero sin pausa, porque como ya anunció el presidente del PP nacional, Pablo Casado, será a lo largo de octubre, noviembre", ha expresado el 'popular' ante los medios de comunicación tras finalizar el Debate del estado de la Ciudad.

Además, ha asegurado que a la formación no le afecta que Manuela Carmena haya decidido volver a presentarse como candidata. "Cuando el PP lleva 30 años ininterrumpidamente en la ciudad de Madrid no conviene mirar a los lados ni mirar atrás, conviene mirar al futuro y a los madrileños, y no nos veremos afectados en nuestra elección de candidatos; seguimos nuestros propios pasos", ha argumentado.

Así, Almeida ha asegurado que tiene "el pleno convencimiento" de que PP gobernará en mayo de 2019 al presentar "el mejor modelo para los madrileños".