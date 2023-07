Almeida dice que la encuesta del CIS "roza el delito de malversación" y que Tezanos debería dimitir "por dignidad"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado que la encuesta del CIS "casi roza peligrosamente ya la tipificación del delito de malversación de caudales públicos" y que José Félix Tezanos debería dimitir "por dignidad" antes de ser cesado en el primer consejo de ministros presidido por el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Desde el hub de movilidad de Canalejas y acompañado por el número uno del PP al Senado por Madrid y vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, Almeida ha tirado de ironía preguntando a la prensa si lo del CIS es realmente una encuesta para condenar, a renglón seguido, que Tezanos "siga haciendo este artimaña para tratar de insuflar un poquito de ánimo a las tropas de Pedro Sánchez".

La última encuesta del CIS, conocida ayer, le parece "faltar al respeto y a la inteligencia de todos los españoles", por lo que se alegra "profundamente" del anuncio hecho por Feijóo, que en el primer consejo de ministros que presida firmará el cese de Tezanos, una decisión "que no tiene un ánimo revanchista ni sectario" sino que servirá para que la institución "vuelva a recuperar lo antes posible el prestigio" dado que ahora el CIS "está secuestrado por José Félix Tezanos y Pedro Sánchez".

"TODO EL MUNDO SE TOMA EL CIS A CACHONDEO"

Almeida ha afirmado que en este momento "nadie se toma en serio el CIS, todo el mundo se toma a cachondeo, todo el mundo se ríe de las encuestas del CIS". Por eso cree que si Tezanos "tuviera un mínimo de dignidad" lo que haría sería dimitir ya antes de ser el primer cesado.

Sobre lo que reflejan el resto de encuestas, Almeida ha remarcado que coinciden en que el PP será el partido más votado para tener "un gobierno sólido, fuerte y estable". "De los españoles dependerá la amplitud de esa mayoría", punto en el que el alcalde ha transmitido un mensaje a la ciudadanía, en el que ha reforzado la importancia de que el PP obtenga el mayor número de votos posible para "la restauración de la convivencia, la garantía de una España mejor, la derogación del 'Sanchismo' y para acabar con las trincheras".

REFUERZO DE CORREOS "PERO TARDE"

Rollán, por su parte, se ha referido a las acusaciones que ha hecho Feijóo a la actual dirección de Correos por "incompetente" después de echar en cara que hayan "tardado tanto" en poner refuerzos para garantizar el voto por correo ante las generales del 23 de julio. Dicho esto, el 'popular' ha afirmado que si de él dependiese su actual presidente, Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ya habría sido cesado.

"Hoy son muchísimos los españoles que están inquietos porque ven que empieza su periodo vacacional, que han fijado una dirección conforme las normas establecidas por parte de Correos y con el beneplácito de la Junta Electoral Central y que lamentablemente sus papeletas, sus votos aún no los han recibido en su domicilio", ha descrito el candidato al Senado.

Rollán ha apuntado que sí se ha hecho un refuerzo de plantilla "pero tarde". "Se tendría que haber hecho mucho antes, como denuncian los principales sindicatos de la empresa", ha apuntado, después de remarcar la defensa del "compromiso y el rigor de todos y de cada uno de los carteros".

"Aunque no es menos cierto que algunos de los que están en las más altas responsabilidades de esa empresa pública dejan mucho que desear y no solamente por los resultados económicos, que están dando unas pérdidas que nunca se habían conocido en esa empresa pública, síntoma de que el staff de dirección no está a la altura de sus magníficos profesionales", ha apostillado Pedro Rollán.