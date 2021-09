Almeida dice que el gasto para quitar señalética de Madrid Central es "similar" al empleado cada año en renovarla

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este martes que la cuantía (185.000 euros) para eliminar la señalética de Madrid Central tras la aprobación de la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible es "similar" a la cuantía que contempla cada año el Consistorio en repintar y reponer dichas señales.

Los gastos de la señalización derivados del cambio de denominación de la zona de bajas emisiones 'Madrid Central' que pasa a denominarse 'Distrito Centro', ascenderán a 184.584,70 euros, según recoge la memoria inicial de análisis de impacto de la ordenanza.

"Las señales y pintura de Madrid Central se repintan y reponen todos los años con un gasto si no similar, parecido. No es un detrimento a las arcas que no esté previsto", ha trasladado a la prensa momentos antes de su intervención en el ciclo de conferencias 'El progreso en el siglo XXI'.

El primer edil matritense ha defendido que con este cambio, madrileños y visitantes tendrán "clara" la delimitación de zona de bajas emisiones. "Para nosotros todo Madrid es central, no solo el distrito centro. Las políticas tienen que llegar a todos", ha concluido.