Almeida dice que Madrid tendrá colaboración con el Gobierno pero "no adhesión inquebrantable"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado este viernes que las autoridades madrileñas mantiene el espíritu de trabajo conjunto con el Gobierno de Pedro Sánchez para luchar contra la pandemia del Covid-19 pero ha recordado que colaborar no significa una "adhesión inquebrantable".

En declaraciones a EsRadio recogidas por Europa Press, el regidor madrileño ha censurado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya "contraprogramado" una rueda de prensa cuando la Comunidad de Madrid anunciaba las nuevas restricciones para la región "para decir que está en abierto desacuerdo y discrepancia radical" con las mismas, algo que no beneficia a los ciudadanos, "asombrados con la confusión q tenemos en Madrid en estos momentos".

En esta misma línea, ha señalado que "no parece razonable" querer abrir un espacio de diálogo con el Gobierno madrileño y a los pocos días contraprogramar una rueda de prensa "para decir que está en abierto desacuerdo" con sus medidas.

En este sentido, ha censurado que se tache de desleal al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por no aplicar las recomendaciones del Ministerio. "Estamos acostumbrados a este gobierno: o se atiende a lo que dicen al pie de la letra o se denuncia que hay falta de colaboración".

"El Gobierno de la nación tiene que asumir que no compartir totalmente sus posturas, ya no en este tema sino en cualquier otra cuestión, no quiere decir que uno sea un desleal o no quiera colaborar o no tenga la mejor de las intenciones, pero se han acostumbrado a que si se les llevas la contraria y no se hace lo que ellos quieren en cada momento la acusación es de deslealtad", ha subrayado.

En cuanto al confinamiento total, el alcalde madrileño ha indicado que "en estos momentos no es el escenario que se maneja" y ha subrayado que el trabajo de las autoridades regionales debe centrarse en estar "preparados en cada momento para adaptar la medida que corresponda en función de la situación en cada momento".

Una decisión, en todo caso, que deberían adoptar las autoridades madrileñas, que cuentan con "datos más fiables" sobre la evolución de la pandemia que el Gobierno central. "No tengo entre mis responsabilidades tener que dudar de las autoridades sanitarias", ha apostillado.

Sobre la posibilidad de que fuera impuesta por el Gobierno central una declaración de estado de alarma, Martínez Almeida ha recordado que el Gobierno "tiene competencias" aunque se hayan "desentendido" y ha recordado que el hecho de que nueve de los territorios europeos con más incidencia de Covid-19 estén en España indica que el problema es del Ejecutivo de Sánchez.