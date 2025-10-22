Almeida dice que "no tiene sentido" retomar el parking de Padre Damián y que además es "difícilmente viable" el recurso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, inaugura el I Foro de Movilidad Aérea Urbana de la capital, en el Auditorio Caja de Música CentroCentro. - Eduardo Parra - Europa Press

En cuanto al de la Castellana, "una estructura ya construida", se busca cómo viabilizarla para que "no sea dinero perdido"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido tanto que "no tiene demasiado sentido intentar retomar ese parking" de Padre Damián, como que parece "difícilmente viable que pueda prosperar un recurso de casación", a la espera del informe definitivo de los servicios jurídicos municipales sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha dado la razón a los vecinos del entorno del estadio Santiago Bernabéu.

La sentencia acuerda mantener la decisión judicial que anuló hace un año y medio la concesión de las obras para construir dos aparcamientos en la calle Padre Damián y en Paseo de la Castellana.

"Tenemos que esperar al estudio definitivo y que nos den la conclusión porque nosotros nos guiamos por el criterio de los servicios jurídicos, que es un criterio técnico", ha indicado el alcalde desde la Casa de Campo.

En cuanto a los parkings del Bernabéu, Martínez-Almeida ha aclarado que la voluntad del Gobierno pasa por sostener que "no tiene sentido el parking de Padre Damián con el túnel de 650 metros". "Nosotros en principio entendemos que, dado los pormenores de la sentencia y la representación vecinal, no tiene demasiado sentido que pudiéramos intentar retomar ese parking", ha trasladado a la prensa.

En cuanto al parking del Paseo de la Castellana, Almeida ha recordado que "es una estructura que ya está ejecutada, que ya está construida", por lo que ahora tratan de determinar "si de alguna manera se puede viabilizar de forma que el dinero que se ha ejecutado no sea un dinero perdido".