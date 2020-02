Almeida dice que en parking de Retiro se hará "lo que diga el gobierno" tras consulta vecinal y sin descartar opciones

Sobre las palabras de Villacís que no veía concluyente el estudio de demanda apunta a que es una valoración "subjetiva"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha remarcado que con el potencial parking subterráneo de la avenida Menéndez Pelayo "se va a hacer lo que diga el gobierno" aunque no descarta ninguna opción porque está abierto a argumentos "solventes" tras escuchar a los vecinos.

"No estoy cerrado a ninguna opción pero no porque los vecinos me digan que no, que quede claro. No me vale que vecinos digan 'no me gusta el parking, no lo queremos' porque la oposición por la oposición no me va a disuadir de hacer esta operación. Si se nos da argumentos y se nos convence de que mejorar las aceras, el tráfico peatonal, construir el carril bici, eliminar la banda de aparcamiento y construir el parking es perjudicial entonces podremos tomar la decisión", ha declarado Almeida tras inaugurar la nueva sede de Cruz Roja en Carabanchel.

Almeida ha subrayado que se escuchará a los vecinos pero con el proyecto "se va a hacer lo que diga el gobierno". "Estamos en un sistema de democracia representativa y hay que escuchar a los vecinos, por supuesto, pero quien tiene atribuidas las funciones últimas de decisión es el gobierno de la ciudad. No se hará lo que digan los vecinos, se hará la decisión que tome el gobierno de acuerdo con la consulta que se va a hacer con los vecinos porque de lo contrario sería como abdicar de las funciones que le corresponden al gobierno de una ciudad", ha argumentado.

El regidor ha insistido en que sí se recogerá la opinión vecinal y que se les consultará pero dejando claro que, "sin ninguna duda' le corresponde al equipo de gobierno" la decisión. Almeida se basa en un "estudio de demanda muy claro, en el que más de mil personas dicen que están dispuestos a comprar una plaza en propiedad".

Y, "para quien dude de su seriedad", ha sido realizado por la misma empresa que llevaba a cabo estos estudios en la legislatura anterior. "Hay demanda, eso es absolutamente cierto. Hay demanda de parking de residentes y nosotros haremos las consultas pertinentes y tomaremos la decisión final", ha insistido.

VILLACÍS Y EL ESTUDIO NO CONCLUYENTE

Preguntado por la postura de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que ha sostenido esta mañana que los resultados del informe no son concluyentes, Almeida ha contestado que es una "evaluación subjetiva" de la portavoz de Cs.

"Si entiende que más de mil personas que están dispuestas y que han dicho claramente que comprarían plaza en propiedad no es concluyente es una valoración que le corresponde a ella", ha lanzado.

"Nosotros decimos que la demanda es difícil discutir que existe. La premisa principal para construir un parking de residentes que es que exista demanda y la demanda existe, ya tenemos un dato cierto sobre el que podemos hablar con los vecinos", ha espetado el primer edil. Sobre la postura de Cs en el Pleno de mañana, Almeida ha subrayado que cada grupo "tiene el derecho a votar en los términos que consideren oportunos".

Almeida también ha confirmado que quieren consultar a los vecinos aunque este estudio de demanda ya es una primera encuesta en la zona. "Han podido opinar todos lo vecinos que residen en la zona porque con las famosas firmas de 'Change.org' no sabemos cuántos viven en la zona y cuantos no. Este es un dato mas cierto que el de Change.org, lo que no quiere decir que en su momento no podamos establecer una consulta a las asociaciones correspondientes para conocer su opinión", ha declarado. En este punto ha recordado que ya tienen recabada la opinión de La Viña y CEIM, que es favorable.

"YO NO DESCARTO NINGUNA OPCIÓN"

"Yo no descarto ninguna opción. No estoy cerrado a ninguna opción pero no porque los vecinos me digan que no, que quede claro", ha insistido el alcalde. "La decisión no se va a tomar simplemente por el 'no' es 'no' de las asociaciones de vecinos o de aquellos que firman en Change.org", ha subrayado.

Almeida ha declarado que ese no es eje del debate. "Esto no es una cuestión ideológica, de asociaciones de izquierdas o de diputados que fueron en la lista a la Asamblea por el PSOE. Es una cuestión que entendemos que es un buen proyecto para la ciudad y la zona", ha continuado el regidor, que ha insistido en que "todas las posibilidades están abiertas" porque no descarta que alguien les pueda convencer de que no es un buen proyecto.