Almeida dice al sector del taxi que el Ayuntamiento "no puede obligar a no trabajar a quien quiere hacerlo"

Están abiertos a que sea "voluntario" trabajar ante la baja demanda

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este viernes al sector del taxi sobre la reclamación de una limitación de la oferta en el sector ante la escasa demanda del servicio, que el Gobierno municipal "no puede obligar a no trabajar a quien quiere hacerlo".

Los convocantes siguen adelante con las movilizaciones previstas para que el Ayuntamiento de la capital "razone" y aplique estas limitaciones que tienen como objetivo "salvar a un sector que esta pasando momentos muy difíciles".

Desde Carabanchel, Almeida ha indicado que se reunirán con los taxistas "las veces que haga falta para llegar a un acuerdo". "Estamos dispuesto a encontrar soluciones dentro de nuestra capacidad y las competencias que tenemos, y eso no pasa por que se pueda seguir manteniendo (esa limitación), porque ya no hay estado de alarma", ha expresado a renglón seguido.

Para Martínez-Almeida el "núcleo" del debate se centra en que el Gobierno municipal "no puede obligar a no trabajar a quien quiere trabajar". Por contra, sí ofrecen "a quienes entienden que no se dan las condiciones adecuadas, que se podría excepcionar no trabajar esos días aún siendo servicio público".

Según ha explicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, la competencia para regular al sector la tenía el Consistorio durante el estado de alarma por la pandemia, pero "ahora, para regular lo que piden habría que modificar la ordenanza, que conlleva varios meses de plazo, y en el corto plazo no se puede hacer".

Así, ha indicado que el Consistorio sí está dispuesto a establecer que sea "voluntario" trabajar, ya que "ahora están obligados a trabajar 5 horas al día".