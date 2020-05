Almeida dice que "la voluntad de acuerdo del PSOE no es la mejor" y que "el problema no lo tiene Ayuso"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que "la voluntad de acuerdo del PSOE no es la mejor", y que "el problema no lo tiene Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), sino Sánchez (presidente del Gobierno)".

Así se ha expresado el regidor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de Madrid, en la que ha lamentado que la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, "insultó a un diputado del PP llamándole cacatúa", al dirigirse en estos términos a Teodoro García Egea.

"Este es el nivel. Es la portavoz del PSOE en el Congreso y se permite llamar en sede nacional cacatúa; tiene que cambiar la gestión política de esta crisis", ha expresado el regidor, para quien "ayer Sánchez dijo una frase muy significativa".

"Espetó a Pablo Casado (presidente del PP) que para qué iba a llamarle si no se hubieran entendido. Si uno renuncia al diálogo, el problema lo tiene él, porque es quien tiene que llamar, tiene que desnudar las vergüenzas", ha aseverado.

Por ello cree que "el problema no lo tiene Isabel Díaz Ayuso, sino el PSOE", que "no puede pretender imponer un determinado modelo ideológico que no tuvo el refrendo mayoritario en las urnas".

Además, Martínez-Almeida ha indicado que Sánchez y Lastra "han atacado gravemente a la Comunidad de Madrid", y entiende que "no son los pasos más adecuados para tratar de llegar a un acuerdo".

Si bien, ha puesto en valor la oposición del Grupo municipal socialista, "muy distinta a la del Gobierno de la nación". Por ello cree que "es más fácil entenderse con el grupo municipal que con el grupo Asamblea o el gobierno".