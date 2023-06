Almeida dice a Vox que "no estar en un gobierno no significa no tener influencia" y que lo importante no son los cargos

"Cada uno tiene que entender también que un determinado porcentaje no tiene por qué atribuir automáticamente tener que estar en un gobierno", señala



MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha dirigido a Vox para decirles a los de Santiago Abascal que "no estar en un gobierno no significa no tener influencia" y que lo importante no es el número de cargos sino los acuerdos que se pueden alcanzar para que esas mayorías que han dado las urnas puedan conformar un cambio de gobierno.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, Almeida ha defendido que "cuando se produce una mayoría alternativa de cambio, lo lógico y razonable es que se llegue a un acuerdo para que esa mayoría alternativa pueda conformar gobierno".

LE RECUERDA QUE EN CIBELES "NO QUISO APROBAR LOS PRESUPUESTOS"

En este punto, el alcalde ha planteado a Vox, con Madrid como escenario, que también "tienen que asumir lo que sucedió" en el Ayuntamiento en los últimos cuatro años en Madrid, cuando Javier Ortega Smith "no quiso aprobar los presupuestos o la modificación de las normas urbanísticas".

"Los madrileños han decidido en las urnas que no tengan influencia ni en el gobierno del Ayuntamiento ni en el gobierno de la Comunidad y por eso creo que donde hay una mayoría alternativa lo lógico es que se pueda llegar a un acuerdo para que esa mayoría alternativa pueda conformar gobierno", ha argumentado.

A lo que ha añadido que "cada uno tiene que entender también que un determinado porcentaje no tiene por qué atribuir automáticamente tener que estar en un gobierno" y que "no estar en un gobierno no significa no tener influencia".

Ahí es donde ha enmarcado el pacto de investidura firmado con Vox en 2019. "La cuestión no es cuántos cargos tiene uno sino sobre todo qué acuerdos se pueden alcanzar para que esa mayoría de en este caso extremeños, valencianos o aragoneses puedan conformar un cambio de gobierno", ha insistido.