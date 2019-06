Almeida dice que Vox "no ha querido negociar" y niega incumplimiento de acuerdo porque "no ha transcurrido plazo"

Publicado 25/06/2019 15:28:49 CET

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez, ha vuelto a negar este martes que PP haya incumplido acuerdo con Vox al no haber transcurrido el plazo que ambas formaciones se dieron, 20 días, y ha indicado que ha sido el partido liderado por Santiago Abascal quien no ha querido negociar.

"No puede haber un incumplimiento cuando no ha transcurrido el plazo previsto en el documento que se firmó entre el Partido Popular y Vox y, por otra parte, porque Vox no ha querido negociar", ha apuntado el regidor.

Todo ello después de que el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados y cabeza del comité negociador, Iván Espinosa de los Monteros, haya anunciado este que han decidido romper su acuerdo con el PP en el Ayuntamiento de Madrid y que se pasan a la "oposición".

Martínez-Almeida ha recordado que tuvieron una primera reunión la semana pasada, y desde entonces no han tenido "más noticia por parte de Vox que la ruptura unilateral de estas negociaciones".

Por ello se ve en la "obligación de desmentir ese incumplimiento por parte del Partido Popular". Además, "en la línea" de lo que ha dicho el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que tienen "el ánimo de cumplir con ese acuerdo, como siempre hace el Partido Popular con los acuerdos que suscribe".

En rueda de prensa desde la sede de Génova, García Egea ha asegurado que el partido cumplirá el acuerdo para la formación de gobiernos municipales que él mismo firmó con su homólogo de Vox, Javier Ortega Smith, pero ha pedido que respete el plazo de 20 días que se ambos se dieron para la formación de esos gobiernos locales, insistiendo en que primero hay que pactar el programa de gobierno y sin aclarar qué cargos obtendrá Vox exactamente.

"Esto no es el juego de las sillas, esto es la formación de un gobierno muy serio del que dependen miles de familias", ha avisado, por ejemplo, cuando se le ha preguntado si el plan del PP es que Vox ocupe juntas de distrito en Madrid, pero no concejalías. En otro momento de su intervención, ha avisado de que quien pide sillones y cargos "se parece demasiado a Pablo Iglesias".