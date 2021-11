Almeida dice a Vox que en estos Presupuestos "no hay chiringuitos a los que ellos no votaran a favor el año pasado"

Cree que en la ciudad de Madrid, Vox se aplica el cordón sanitario "a sí mismo"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado este viernes a Vox que en estos Presupuestos "no hay chiringuitos que ellos no votaran el año pasado a favor". "Cuando dicen que no están dispuestos a seguir regando chiringuitos, les digo que el año pasado aprobaron los presupuestos, y son los mismos, salvo que aumenta el gasto social, las inversiones y se bajan los impuestos. No hay chiringuitos que ellos no votaran el año pasado a favor", ha expresado desde Vicálvaro, donde ha visitado las nuevas instalaciones de Samur y Bomberos.

A preguntas de los periodistas, el también portavoz nacional del PP ha precisado que no comparte denominarlos chiringuitos "pero a lo que llaman así no se tocan del año pasado, y votó a favor". "Será él quien explique por qué exigió que subvenciones nominativas pasaran a concurrencia competitiva, y Vox votó a favor", ha recordado a continuación.

Del mismo modo ha recordado al Grupo Municipal de Vox que el año pasado ya dieron el visto bueno a los Presupuestos de la ciudad, y que los de 2022 son "los mismos", por lo que ha instado a la formación que lidera Javier Ortega Smith en Cibeles a hacer "un ejercicio de política en mayúsculas" y sentarse a negociar.

Martínez-Almeida ha explicado que hace ya dos semanas que envió una carta a Ortega Smith pero que "no ha respondido". "¿Y por qué no responde? Esa es la pregunta que le lanzo a Ortega Smith, ¿qué problema tiene en sentarse con este equipo de Gobierno para ver los presupuestos?", ha requerido.

Almeida ha preguntado si esta falta de respuesta se debe a que Vox "no quiere que haya nuevos parques para bomberos, nuevas bases de Samur, o le es indiferente que se desmonte el puente de Pedro Bosch o es que no le interesa las subvenciones a Cáritas, o es que no le importa que se puedan poner cámaras de seguridad".

En este punto ha indicado que "cuando Vox denuncie que hay partidos que le aplican el cordón sanitario, aquí en la ciudad de Madrid quien se aplica el cordón sanitario son ellos mismos". "De verdad, Javier, ¿los madrileños no merecen que te sientes a negociar con este equipo de Gobierno? ¿Piensas que no debes siquiera responder?", ha cuestionado.

El primer edil madrileño ha señalado que cuando se habla de los Presupuestos "no se habla de una discrepancia sobre el paso de vehículos por la Gran Vía" y sí "de lo que mejora la calidad de vida de los madrileños".