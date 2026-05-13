Almeida distingue entre a los que les gusta lo que han hecho a Ayuso en México y a los que les "gusta la democracia"

Lla presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Ciudad de México, donde ha participado en la “Celebración por la EvangelizaciónY el Mestizaje en México: Malinche y Cortés” - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha distinguido entre "a los que les gusta lo que han hecho a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en México" y a los que les "gusta la democracia".

Desde el 'Foro ABC', protagonizado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, el alcalde ha vuelto a enviar su "apoyo" a la presidenta Ayuso por que "se le vetó y se hizo un boicot inaceptable sobre su presencia en la ceremonia de entrega de los premios Platino".

El Ayuntamiento "no iba a estar presente en esa entrega", ha añadido. De hecho, la vicealcaldesa, Inma Sanz, abandonó Cancún sin asistir a la gala, copatrocinada por Ayuntamiento y Comunidad, tras la decisión de Ayuso de no asistir por el "boicot" de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Hay algunos a los que les gusta lo que le han hecho a Isabel Díaz Ayuso y hay otros a los que nos gusta la democracia, la diferencia de opiniones, la disparidad de criterios y no que simplemente por pensar distinto se tenga que acusar a una persona como ha pasado en México", ha zanjado.