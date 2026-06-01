Almeida espera las elecciones "con razonable tranquilidad" e insta a no caer en "fanfarronadas" de Sánchez

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto oficial de inauguración de la muestra al aire libre instalada en el paseo de Recoletos, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). Esta iniciativa cultural e institucional forma parte del pr - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, espera las elecciones municipales de mayo de 2027 "con razonable tranquilidad" y ha instado a no dejarse caer en las "fanfarronadas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien estaría jugando con la "desesperanza" de la ciudadanía.

En una entrevista en 'Cadena Cope', recogida por Europa Press, cuando se cumplen ocho años de la moción de censura ganada por Sánchez, el alcalde se ha alegrado irónicamente de haber estudiado Derecho "para entender los tiempos que se viven con este Gobierno, para hacerse una idea del mapa judicial y de corrupción que tiene".

"Hace ocho años fue el hito fundacional de la anormalidad y excepcionalidad democrática que vivimos en estos momentos en España, porque creo que lo tenemos que decir así, vivimos en una etapa de anormalidad democrática, de excepcionalidad democrática, en la que hay un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, y somos una democracia parlamentaria, en la que sigue empeñado no en gobernar, sino en resistir", ha lanzado.

También ha recordado que "ocho años después, el que defendió la moción de censura está en la cárcel", en referencia al exsecretario de Organización José Luis Ábalos, mientras que "el que está en Moncloa", en alusión a Sánchez, "lo está porque sabe que es su última línea de supervivencia, y no sólo política, sino también posiblemente penal".

Ante voces dentro del PSOE, concretamente alcaldes y aspirantes a gobernar en comunidades autónomas, que plantean la posibilidad de que adelante las elecciones y que no coincidan con las municipales y autonómicas de 2027, Almeida ha afirmado que les entiende. "Si yo estuviera en su pellejo, por supuesto que diría lo mismo, diría 'a mí no me juntes en un superdomingo electoral porque obviamente tú me perjudicas0, que es lo que le están diciendo a Sánchez", ha contestado.

CANDIDATOS "SANCHISTAS PUROS Y DUROS" EN MADRID

Ya centrado en Madrid, el alcalde ha asegurado que viven el año que queda hasta la cita con las urnas "con una razonable tranquilidad", primero, por el balance de lo conseguido. "Estamos en el mejor momento, somos una locomotora económica, hemos sido capaces de hacer grandes transformaciones urbanas y podría continuar", ha indicado.

La segunda razón que avala su tranquilidad es que en la ciudad y en la Comunidad parece que se presentarán a las elecciones "sanchistas puros y duros". "No marcan ningún tipo de diferencia, no tienen criterio propio y los madrileños ya hemos demostrado lo que nos gusta, el sanchismo", ha ironizado.

Desconoce si la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, será finalmente la candidata, aunque ya se ha postulado pero, en todo caso, ha animado al PSOE a confirmarla tanto a ella como al ministro para la Transformación Digital y secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, a quien ha descrito como "el manporrero de Sánchez". "Yo creo que la presidenta. Isabel Díaz Ayuso, también está razonablemente contenta y satisfecha de que Óscar López se vaya a presentar como candidato", ha declarado.

El alcalde considera que la oposición en Madrid está "completamente desconectada". "Yo no niego que hay problemas en Madrid, que tenemos problemas y tenemos desafíos que tenemos que afrontar, pero no se afrontan desde la tristeza, desde el resentimiento, porque eso es lo que caracteriza a mi adversaria Reyes Maroto, que está todo el día enfadada, está todo el día resentida, está todo el día echándole la bronca a los madrileños, está todo el día diciéndoles lo mal que votan y así es muy difícil conectar con una mayoría social", se ha dirigido a la socialista.

"SÁNCHEZ JUEGA CON NUESTRA DESESPERANZA"

Martínez-Almeida ha sostenido que Pedro Sánchez "juega con la desesperanza" ciudadana. "Hay que saber que con Sánchez vamos a acabar políticamente, que Sánchez va a dejar de ser presidente del Gobierno, pero él juega con nuestra desesperanza y juega con saber que tiene que tratar de desengancharnos un poco", ha expuesto.

Por eso ha pedido a la ciudadanía que no se equivoque, que "la prioridad es que Sánchez no sea presidente del Gobierno, que no les afecten sus trucos ni sus fuegos artificiales, que no les afecten fanfarronadas, como que si ahora convocara elecciones tendría una mayoría, porque no es cierto".

"Que no juegue con nuestra desesperanza o que no juegue con que no vamos a ser capaces de que dejes de ser presidente porque seremos capaces. Si hay alguien que es capaz de poder hacerlo es el Partido Popular, porque no hay otro partido capaz de sumar la mayoría social", ha defendido.