Almeida espeta al delegado que "sin un muerto encima de la mesa no hubiera movido un dedo" y le afea su "sobreactuación"

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz (2i); el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (3i), y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (4i), durante el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha espetado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que "sin un muerto encima de la mesa no hubiera movido un dedo" y le ha afeado su "sobreactuación".

Lo ha hecho desde el Museo de Artes y Tradiciones Populares después de que ayer la Delegación requiriese por carta a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital "información actualizada" sobre las actuaciones que están llevando a cabo en materia de seguridad en el parque del Paraíso de San Blas-Canillejas, donde recientemente fue asesinado de un joven de 20 años en un crimen que se investiga por su posible vinculación con el tráfico de drogas y que ha vuelto a poner el foco sobre la inseguridad denunciada por vecinos de la zona.

"Ahora tiene que sobreactuar porque estaba advertido, y el delegado lo sabía. Recibió varias cartas de la concejal del distrito, Almudena Maíllo, alertándole de las condiciones de seguridad. Y si no hubiera un muerto encima de la mesa, no estaría sobreactuado el delegado del Gobierno", ha lanzado el primer edil, que también se ha referido al "incremento importante de armas blancas en el Parque Paraíso".

Almeida ha insistido en que lo llevan "diciendo mucho tiempo, ha habido varias agresiones pero el delegado del Gobierno no ha movido un dedo hasta que ha habido un muerto encima de la mesa. Y ahora, consciente de esta situación, tiene que sobreactuar y tiene que pedir documentación".

En este punto también le ha hecho un requerimiento, que Martín "diga cuál es la inversión del Estado, del gobierno de Pedro Sánchez en el distrito de San Blas". "Porque si pedimos información, la pedimos todos. Que a mí me diga cuáles son las inversiones que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez en el distrito de San Blas", ha preguntado, advirtiendo al delegado que debería "medir muy bien sus pasos".

NO PARTICIPARÁN EN "PANTOMIMAS"

"Una cosa es que nosotros tengamos lealtad institucional y otra es que cooperemos a la sobreactuación, a la foto y a tratar de disculpar sus competencias. Y por ello el Ayuntamiento de Madrid no va a pasar. Y por tanto, le digo al delegado que no hay que esperar a que haya muertos para actuar en el ámbito de la seguridad, y él esperaba que haya muertos, y porque haya un muerto no tienes que sobreactuar, sino que lo que tienes que hacer es tomar decisiones en el ámbito de tus competencias", se ha dirigido a Martín.

Martínez-Almeida ha insistido en que el delegado no debería "seguir sobreactuando porque el Ayuntamiento de una pantomima no va a participar".