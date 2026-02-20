Almeida exige la dimisión de Marlaska por "fallar" a la agente que denunció al DAO: "La víctima le ha respondido"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha criticado que solo contactara con la agente que denunció al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, solo tras la declaración de la afectada, algo que para el regidor evidencia que sí ha "fallado" a la víctima.

"A la cuestión que lanza el ministro en el Congreso, de si la víctima considera que le ha fallado, la víctima ya le ha respondido. Porque la víctima ya ha dicho que el ministro ni le ha llamado, ni se ha interesado por ella, ni ha hecho ninguna gestión con ella", ha afirmado en declaraciones desde la entrega de credenciales a los nuevos 127 bomberos de Madrid, donde ha subrayado que Marlaska únicamente contactó con ella tras afirmar que dimitiría del cargo si la agente considera que le había fallado.

Del mismo modo, Almeida ha señalado que la prórroga de la jubilación del DAO constituye, además, motivo suficiente para que Marlaska asuma consecuencias políticas. "Se tiene que ir porque ha fallado designando a una persona por hechos gravísimos y porque le ha prorrogado la jubilación; se tiene que ir en cumplimiento de su palabra porque ha fallado a la víctima", ha subrayado.

SISTEMA VIOGÉN

Por otro lado, el regidor ha instado al ministro a "descolgar el teléfono" y trabajar para "desbloquear" el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) en Madrid

"Todavía sigo esperando, cinco meses después, a que el señor ministro del Interior decida descolgar el teléfono y llamar al alcalde de Madrid. Entiendo que está más ocupado por otros asuntos de su ministerio, desde luego", ha criticado.