"Vamos a esperar que la Delegación tenga un comportamiento responsable y no mantenga en vilo a miles de personas", asegura



MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido este miércoles al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que se pronuncie sobre la celebración del festival Mad Cool para mostrar que "no le da igual la seguridad y la integridad" de los asistentes al mismo.

En declaraciones a los periodistas desde la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, el alcalde ha vuelto a hacer alusión a la carta que recibió del delegado el año pasado en la que aseguraba que no se cumplían las condiciones de movilidad en Mad Cool y que afectaron a la seguridad de las personas, además de aconsejarle que no se volviera a celebrar el festival en el mismo recinto, ubicado en el distrito de Villaverde.

"Nosotros este año, para el dispositivo de movilidad que afecta a la M-45, donde las competencias son de la Guardia Civil, teniendo en cuenta esa carta, le pedimos a la Delegación del Gobierno que nos diga si en su opinión se dan las condiciones de movilidad adecuadas", ha señalado Almeida, quien ha subrayado que los organizadores y promotores del festival han hecho "un esfuerzo importante" para minimizar las molestias y garantizar las condiciones de seguridad.

Así, ha insistido en pedirle al delegado que "dé su opinión" y ha destacado la importancia de que haya "una corresponsabilidad entre administraciones". "El delegado del gobierno lo que quiere es una reunión conmigo y mi pregunta al delegado del gobierno es ¿qué conocimientos tenemos nosotros de las condiciones de movilidad? ¿Es que vamos a ser nosotros los que le digamos a los técnicos qué tienen que hacer en materia de movilidad?", ha criticado, a la vez que ha valorado que esto supondría una "faltar el respeto" a los técnicos.

MANTENER EL MAD COOL EN VILLAVERDE

Sobre la posibilidad de que se celebre este festival en otro emplazamiento, el alcalde espera "que esto no suceda" y ha reivindicado que Mad Cool es un evento importante en la ciudad que transmite una imagen "positiva", además de los ingresos económicos que genera.

Además, ha destacado que el Ayuntamiento mantiene la idea de que el festival se celebre en Villaverde, donde se ha reducido el aforo, y que también cuenta con el apoyo de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, tras las mejoras realizadas.

"No contemplo un escenario en que la Delegación del Gobierno no se pronuncie acerca de garantizar la seguridad e integridad de las personas. Es que sería una tremenda irresponsabilidad. Dicho de otra manera, ¿por qué el año pasado me envía esa carta y este año se niega a decirme antes lo que opina?", se ha preguntado el primer edil.

Además, ha criticado que Martín realice una "oposición permanente" en el Ayuntamiento de Madrid y no le deje esa labor a los líderes del PSOE en Madrid, Juan Lobato y Reyes Maroto. "Le pido colaboración institucional (...) Creo que espero que el delegado del Gobierno de verdad rectifique y se deje de batallas políticas", ha exigido.