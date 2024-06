Martín insisten en la "terrible irresponsabilidad" de Almeida con el recinto de Mad Cool, "que no cumple en movilidad"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha insistido este miércoles en la "terrible irresponsabilidad" del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por intentar avalar el recinto donde se celebró el año pasado y previsiblemente este también el festival Mad Cool, ya que a su juicio el espacio "no cumple en materia de movilidad y accesibilidad" y obliga a un despliegue policial "desproporcionado".

En una rueda de prensa para hablar del dispositivo de las próximas elecciones europeas, preguntado por los periodistas, Martín ha recordado que desde hace meses en público y privado ha intentado en primer persona hablar con el Ayuntamiento sobre la situación en la que se encuentra el recinto del distrito de Villaverde y su entorno "porque el año pasado tras dos festivales en ese escenario la situación de inseguridad y la movilidad conllevó que el propio Ayuntamiento, haciendo uso de su competencia, cancelara, los demás eventos programados allí".

"Por lo tanto, desde la responsabilidad de saber cómo iban los acontecimientos, ha intentado hablar con Almeida y de esta cuestión y otras más. Pero es un bloqueo que la Comunidad y el Ayuntamiento nos somete a la Delegación y el Gobierno de España y eso tiene consecuencias, como la incertidumbre generada de los promotores y de los empresarios detrás de iniciativas como esta y de los miles de ciudadanos que han comprado las entradas", ha indicado.

El delegado ve una "irresponsabilidad manifiesta" en la actuación del Consistorio matritense "habilitando la contratación y venta de localidades sin tener garantías de que nos encontraba el recinto en las mismas condiciones cuando el año pasado retiró la licencia de eventos de este tipo. Ante ello, le pide que rectifique para que los ciudadanos "ni paguen las consecuencias".

En este sentido, Martín interpreta que Ayuntamiento quiera ahora "trasladarle su irresponsabilidad" en las palabras formuladas ayer del concejal delegado de Urbanismo y Movilidad, Borja Carabante, cuando señalaba que la Delegación del Gobierno tendría que validar el plan de movilidad local.

"No es justo ni positivo. Cada uno tiene que ser consecuente con sus decisiones o con la falta de ellas. La Delegación no tiene competencia alguna en validación de los planes de movilidad. Pido al alcalde que rectifique. Es más, los planes de movilidad nunca pasan por la Delegación. Se inventan un trámite para trasladar a la Delegación su profunda responsabilidad. No tiene ni base jurídica ni procedimental alguna", ha sentenciado.

PLAN DE MOVILIDAD

De hecho, ha dicho que ningún plan de movilidad llega ni ha de pasar por la firma de la Delegación del Gobierno, al igual que ocurre con otros eventos en los que también interviene la Guardia Civil de Tráfico, como los que se celebran en el estadio Vicente Calderón o lo que se celebraban en Valdebebas.

El representante del Gobierno central en Madrid considera que el Consistorio es quien tiene que estudiar y validar, o no, el plan de movilidad del festival. Una vez lo haga, se realizara, como ocurre en eventos de esta magnitud, una reunión de seguridad para terminar de diseñar el dispositivo de seguridad.

Francisco Martín ha aseverado que ese recinto de Villaverde "no es un espacio idóneo para celebrar grandes eventos y el despliegue policial es enormente desproporcionado para garantizar la seguridad de los ciudadanos".

Para tratar todo este asunto, el delegado mandará una comunicación tanto al Ayuntamiento de Madrid como al de Getafe, ya que el recinto está lindando con su término municipal, para "hacer una valoración conjunta de la perspectivas actuales y de futuro sobre el festival y su reciento, que en términos de movilidad y accesibilidad no cumple para albergar eventos de esta naturaleza".