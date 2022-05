Almeida habría cesado a Carromero si "hubiera habido pruebas" del presunto espionaje y fue una "dimisión"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que "si hubiera habido pruebas", hubiera cesado al exdirector general de Alcaldía, Ángel Carromero, y "no hubiera sido una dimisión".

"Si hubiera habido pruebas hubiera sido un cese, no una dimisión. No he visto ninguna prueba material", ha trasladado a preguntas de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, durante la décima y última sesión de la comisión municipal que investiga el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Martínez-Almeida ha apuntado que Ángel Carromero fue nombrado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, y ha añadido que "en ningún momento" habló de ninguna forma "sobre obtener información sobre el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

El regidor no ha dado el nombre de la persona de su confianza y de la confianza de Díaz Ayuso que le puso en conocimiento de la información que apuntaba a este presunto espionaje. "Me transmite la información de que le habían dado traslado de que se pudo haber producido un intento de obtención de información. Esto fue el 15 de diciembre", ha reiterado.

Momentos antes había aseverado que "en ningún caso se apuntó al nombre de (Ángel) Carromero" en las informaciones que a él le llegaron sobre el presunto espionaje. "En las informaciones que yo tenía no se apuntaba al nombre de Carromero, sí en los medios de comunicación", ha declarado Almeida en la última sesión de la comisión municipal de investigación, la décima.

Preguntado por las razones por las que entonces dimitió Carromero, el regidor ha contestado que, a raíz de las informaciones que aparecieron publicadas en prensa el jueves 17 de febrero, le llamó y le "negó cualquier implicación".