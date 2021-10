Almeida hará "todo" para bajar el precio de la vivienda en Madrid pero "nada" en la línea de las políticas de Sánchez

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que él hará "todo" para que baje el precio de la vivienda en la capital, pero que para ello no hará "nada" en la línea de las políticas del Gobierno de la Nación.

"No haré nada en la línea de las políticas del gobierno de la Nación, del PSOE, que no han sido testadas, pero sí haré todo para bajar el precio de la vivienda. No con las políticas fracasadas de la izquierda, que considero no son las políticas adecuadas", ha explicado ante los medios de comunicación desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Almeida ya advirtió de que Almeida la capital no impondrá recargo del 150% del IBI para pisos cerrados y medidas para impedir los desahucios y que "si obligan", el Consistorio articulará medios para "que no repercuta a los madrileños".

El regidor ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid "ha bajado 112 millones de euros el IBI, y bajará el IBI el año que viene". "No vamos a recargar el IBI de viviendas vacías. Es un ataque a la propiedad privada con pocos precedentes y será inútil porque no va a ayudar a solventar un problema que existe", apostilló cuando se anunció la futura ley estatal de Vivienda.

Para Martínez-Almeida esta ley de vivienda es "un ataque a la propiedad privada como en ningún otro momento de la democracia".

