Almeida indica que sí hay "puntos de alta concentración" de palomas, no una plaga, y pide que no se les dé de comer

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de un monumento en recuerdo a los caídos por la libertad de expresión, frente a la sede de la APM - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado que en la ciudd no existe un problema de plaga de palomas, sí "puntos de alta concentración", por lo que ha pedido a la ciudadanía que no dé de comer a estas aves, algo que además está prohibido.

Ha sido la contestación de Almeida desde la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Vicálvaro, después de ayer el primer edil sufriera las consecuencias del sobrevuelo de una paloma, que le defecó encima.

"Al margen de lo que sucedió ayer, Madrid Salud nos indica que no hay un problema de plaga de palomas en la ciudad de Madrid. Lo que sí nos dice es que es cierto que hay algunos puntos de la ciudad que tiene alta concentración de palomas y esto tiene que ver con que se alimente y se dé de comer a las palomas, que por cierto no está permitido por la ordenanza municipal", ha declarado Almeida con sentido del humor.

El regidor ha recordado que "está prohibido dar de comer a las palomas" y por ha pedido a la ciudadanía que no alimenten a estas aves, aunque es consciente de que "lo hacen de manera bien intencionada". "Todos sabemos el efecto corrosivo que tienen las palomas, yo el primero", ha bromeado.