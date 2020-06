Almeida insiste en propuestas para el taxi como exceptuar a quienes no quieran salir a trabajar por baja rentabilidad

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que mantendrán el diálogo con el sector del taxi así como propuestas como exceptuar a aquellos que "entiendan que no deben salir a trabajar porque no se dan las condiciones de rentabilidad adecuada o de ocupación necesarias".

Taxistas han convocado este martes en Madrid una macroconcentración de vehículos, en la que esperan reunir hasta 10.000 coches, para exigir al Ayuntamiento de Madrid que regule vía decreto una limitación del servicio ante la falta de demanda en la nueva normalidad.

Desde las cocinas solidarias del Mirador del Aeródromo de Cuatro Vientos, Almeida ha aseverado que el Consistorio mantendrá "el diálogo con el sector del taxi todo lo que sea necesario", sin obviar las competencias reales que tiene el Ayuntamiento.

"Había una limitación derivada del estado de alarma y establecida por el mando único, el Ministerio de Fomento. No tenemos la capacidad normativa de adoptar esa decisión", ha recordado.

Lo que sí ofrece es "la posibilidad de exceptuar a todos aquellos que entiendan que no deben salir a trabajar porque no se dan las condiciones de rentabilidad adecuada o de ocupación necesarias". "Mantenemos la propuesta porque la consideramos la más lógica y razonable pero no tenemos competencia para adoptar otra decisión", ha sostenido.

Para el primer edil, "no es razonable prohibir salir a trabajar a todos aquellos que en este momento quieren salir a trabajar y entienden que necesitan llegar a los ingresos que no han tenido en los últimos meses".

En definitiva, el Ayuntamiento sigue dialogando con el sector buscando soluciones "tanto para los que quieren salir a trabajar, que hay una gran parte del sector que sí quiere, como para aquellos que defienden que no se debe salir a trabajar porque no se dan las condiciones de demanda".