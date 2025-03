Almeida insta a "que no se debilite el recuerdo de la brutalidad" para "no olvidar jamás" a las víctimas del 11-M

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado a "que no se debilite el recuerdo de la brutalidad" para "no olvidar jamás" a las víctimas del 11-M cuando se cumplen 21 años de los brutales atentados.

Desde el acto de homenaje convocado por la Comunidad en Sol, el primer edil ha asegurado que Madrid siempre tiene en la memoria a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, "una mañana en la que se pararon los corazones de aquellos que iban en los trenes y cuando toda la ciudad hizo un esfuerzo de solidaridad, de cariño, especialmente a los servicios de seguridad y emergencias, para estar siempre al lado de las víctimas aquel día".

"Pero nuestra obligación no es sólo haber estado al lado aquel día sino estar en el paso del tiempo, que no se olvide nunca, que no se debilite el recuerdo de la brutalidad, que jamás olvidemos a las víctimas del 11-M, que permanezcan siempre en nuestro recuerdo", ha instado el alcalde.